لبنان.. 4320 قتيلاً ومفاوضات جديدة مع إسرائيل في روما

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عصر الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4320 والجرحى إلى 12203 منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على البلاد في 2 آذار/ مارس الماضي.

وتشن إسرائيل ضربات على جنوب لبنان، تقول إنها تستهدف بنى عسكرية تابعة لحزب الله وتحركات لمقاتليه، ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود.

من جهته، جدد رئيس الحكومة نواف سلام "التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت".

في المقابل، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

وأرسى اتفاق وقعته طهران وواشنطن الشهر الماضي لإنهاء الحرب بينهما في الشرق الأوسط، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بدءاً من 21 حزيران/ يونيو.

إلا أن إسرائيل، التي أبقت على "منطقة أمنية" في لبنان بعمق 10 كيلومترات من حدودها وتمنع سكانها من العودة إليها، تواصل شن ضربات خصوصاً في محيط مدينة النبطية.

ورغم الخروقات، أتاح الاتفاق عودة أكثر من 600 ألف نازح، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير الخميس الماضي، بناء على بيانات جُمعت بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 حزيران/ يونيو.

وأبرم لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، في 26 حزيران/ يونيو اتفاق إطار يمهد الطريق للتوصل إلى وقف للحرب، بعد 5 جولات تفاوضية بين الطرفين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.

وينص الاتفاق خصوصاً على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين "تجريبيتين".