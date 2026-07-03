لبنان: 4301 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح منذ التصعيد الإسرائيلي

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة التصعيد الإسرائيلي على البلاد إلى 4301 قتيل و12199 جريحاً منذ 2 آذار/ مارس، مع استمرار التوتر على الحدود الجنوبية.

وجاء الإعلان عن الحصيلة بالتزامن مع تصعيد ميداني في جنوب لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة استهدفت أطراف بلدة ميفدون، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنابل صوتية على بلدة النبطية الفوقا، فيما شهدت بلدة كفرتبنيت عمليات تمشيط مماثلة.

وفي وقت سابق من اليوم، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنابل صوتية باتجاه بلدة صفد البطيخ، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة إسرائيلية في أجواء بيروت وبعلبك.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية استهدفت نحو 10 بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في مناطق بنت جبيل وبيت ياحون وكونين وبرعشيت جنوبي لبنان، مؤكداً أن الضربات جاءت رداً على استهداف قواته داخل ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أيضاً شاحنة قال إن عناصر من حزب الله كانوا يستخدمونها لنقل وسائل قتالية قرب المنطقة الأمنية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد أسبوع من توقيع لبنان وإسرائيل في 26 حزيران/ يونيو الماضي، برعاية الولايات المتحدة، اتفاقاً إطارياً في العاصمة الأميركية واشنطن، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين.

ويتضمن الاتفاق انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مقابل تولي الجيش اللبناني مسؤولية الانتشار والسيطرة في المنطقة، ضمن ترتيبات تهدف إلى تثبيت التهدئة بين الجانبين.