لبنان يعلن حصيلة جديدة للتصعيد الإسرائيلي وسط استمرار القصف المتبادل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عصر اليوم الخميس، مقتل 3711 شخصاً وإصابة 11483 آخرين في التصعيد الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

هذا، ويواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق واسعة جنوب وشرق لبنان، حيث أسفر القصف منذ صباح اليوم عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.

ففي بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل شخصين، فيما قتل شخص وأصيب 7 في الغارة على العباسية جنوب لبنان. كما قتل شخصان وأصيب آخر في غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي سحمر ومشغرة في منطقة البقاع الغربي شرق لبنان.

وفي قضاء النبطية جنوب لبنان، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق بلدة حبوش، كما تعرضت بلدة كفرجوز وبلدة شوكين لغارات جوية، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ليلاً محيط المستشفى الحكومي في مدينة النبطية.

وشملت الغارات الإسرائيلية، التي استخدمت فيها الطائرات الحربية والمسيرات، بلدات المنصوري وكفرتبنيت والعباسية وطورا ودير كيفا في قضاء صور، بالإضافة إلى بلدات صريفا وبرج قلاويه وتولين والصوانة ومجدل سلم والقطراني والشهابية في مناطق متفرقة من الجنوب.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات مجدل زون والحنية والغندورية وصريفا، وأطراف بلدتي تولين وبرج قلاويه، وأطراف بلدة القطراني، بالإضافة إلى أطراف بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا.

وفي شرق لبنان، استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة مشغرة في البقاع الغربي ثانية، كما استهدفت غارة منزلاً في سهل بلدة طاريا، وطالت غارة أخرى أطراف بلدة حزين غربي مدينة بعلبك.

من ناحية أخرى، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت منطقة وادي برغز وأطراف بلدة القطراني، كما استهدفت بلدتي بنعفول وكفرا وبرعشيت في وقت سابق.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني، في سلسلة بيانات متفرقة، أنه استهدف آليات وجنوداً للجيش الإسرائيلي في عدة مواقع حدودية، حيث استهدف آلية هامر ودبابة ميركافا عند "خلة الراج" في بلدة دير سريان جنوب لبنان، مستخدماً محلقتين من نوع "أبابيل" الانقضاضية. كما استهدف دبابة ميركافا أخرى عند طريق "صف الهوا" في مدينة بنت جبيل بمحلقة "أبابيل" أيضاً.

وفي منطقة "الرجمان" بمحيط بلدة طيرحرفا جنوب لبنان، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعاً لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي بصلية صاروخية، ثم كرر الاستهداف مرة أخرى بنفس المنطقة بذات الأسلوب.

كما أعلن الحزب أنه استهدف "موقع نمر الجمل" المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية، وتصدى لمسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو، مما أجبرها على التراجع والانسحاب.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عصر الخميس، إصابة 11 ضابطاً وجندياً في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ48 الماضية، محصياً مقتل 30 ضابطاً وجندياً وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان مطلع آذار/ مارس الماضي، مبيناً أن 76 ضابطاً وجندياً أصيبوا بجروح خطيرة و146 إصاباتهم متوسطة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد عمليات إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه عدد من مستوطنات شمال إسرائيل.

وأصدرت "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية تنبيهاً جاء فيه أن "صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام والمطلة في الجليل الأعلى".

وأشارت قناة "كان" العبرية إلى سقوط مقذوفين بالقرب من المنطقة التي تنشط فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.