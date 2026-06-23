لبنان يعلن حصيلة جديدة للتصعيد الإسرائيلي

شفق نيوز- بيروت

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، عصر الثلاثاء، بمقتل 4192 شخصاً وإصابة 12171 آخرين حصيلة التصعيد الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، قتل شخصان بنيران الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، رغم التراجع الكبير في وتيرة الغارات الإسرائيلية والقتال بين إسرائيل وحزب الله منذ السبت الماضي.

من جانبه، اعتبر حزب الله في بيان أن ⁠القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مدنيين في جنوب لبنان، الثلاثاء، وأن الواقعة تمثل "انتهاكاً ‌فاضحاً لوقف إطلاق النار".

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف "خلية من المخربين" في جنوب لبنان.

يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشقيها الأمني والسياسي في مقر الخارجية الأميركية في واشنطن.

واتفق لبنان وإسرائيل خلال الجولة السابقة من المفاوضات على تنفيذ وقف لإطلاق النار، كما اتفق الجانبان على "الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة".

من جهته، ترأس الرئيس اللبناني جوزف عون، بعد ظهر اليوم، اجتماعاً حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية في واشنطن، وذلك لمتابعة مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري في الجولة الخامسة من المفاوضات.

وفي الإطار، أكد عون أن "تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق".

وقال: "ذهبنا اليوم، وفي اليومين المقبلين، إلى جولة جديدة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كامل أرضنا".