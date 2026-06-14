لبنان.. قتيلان و3 جرحى بقصف جوي وإسرائيل تستهدف قيادياً بحزب الله

شفق نيوز- بيروت

قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون، يوم الأحد، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في محافظتي الجنوب والنبطية بالضاحية الجنوبية في لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة أشخاص، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هويات الضحايا.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجوماً دقيقاً استهدف بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيراً إلى أن الغارة جاءت رداً على إطلاق أهداف جوية باتجاه إسرائيل.

وأكد الجيش في بيان أنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات التي تستهدف إسرائيل وجنودها، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، على حد قوله.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت محيط منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، مبينة أن المستهدف هو ضابط اتصال تابع لحزب الله.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجمات ضد مواقع إسرائيلية، مؤكداً استهداف مربض مدفعية مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة مزرعة سردا بواسطة مسيّرة انقضاضية.

كما قال الحزب إنه استهدف على دفعات بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدل زون، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وقبل قليل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوماً استهدف أهدافاً تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.