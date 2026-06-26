لبنان.. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين إثر اشتباك مسلح

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إصابة ضابطين وجنديين إثر اشتباك مع مسلحين في جنوب لبنان.

وذكر بيان الجيش، أنه "تم نقل جميع المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج الطبي اللازم، فيما تم إبلاغ عائلاتهم بالحادثة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الخميس، أنه تمكن من قتل 6 عناصر من "حزب الله" في منطقتين منفصلتين في جنوب لبنان.

ووفقاً للبيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن القوات العاملة في بلدة زوطر الشرقية قد تمكنت من تحديد موقع خمسة مسلحين من حزب الله كانوا يشكلون تهديداً على القوات الإسرائيلية المتواجدة في المنطقة الأمنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته ستواصل العمل في منطقة مرتفعات علي الطاهر، ولن تسمح لعناصر حزب الله بالخروج من شبكة الأنفاق تحت الأرض التي يستخدمونها.