"أكسيوس": لا تقدم في اليوم الأول لمحادثات لبنان وإسرائيل

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، بأن مفاوضات اليوم الأول التي جرت أمس الثلاثاء بين لبنان وإسرائيل انتهت "دون إحراز تقدم"، بل شهدت "تراجعاً" في بعض جوانبها، بحسب مصدرين مطلعين على الجولة المنعقدة في واشنطن.

وأوضح أحد المصدرين أن المحادثات اتخذت، خلال بعض فتراتها، طابعاً حاداً وصفه بـ"القبيح"، فيما أقر مسؤولون إسرائيليون بوجود "خلافات"، لكنهم قالوا إن الأجواء كانت "ودية".

وقدم ممثلون عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي مواقف متعارضة ومتشددة بشأن نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها، بحسب الموقع.

وفي وقت سابق الأربعاء، استأنفت المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني في وزارة الخارجية الأميركية، ضمن الجهود التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الجانبين.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انطلقت أمس الثلاثاء على مستوى الخبراء، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس، وسط توقعات بأن تشمل المناقشات مسارين رئيسيين، سياسياً وعسكرياً.