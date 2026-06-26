الجيش الأميركي يعلن شن ضربات في مضيق هرمز (تحديث)

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الجمعة، شن ضربات ضد إيران، كرد على الهجوم الذي استهدف بالأمس سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن طائرات أميركية قصفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مواقع رادارات ساحلية، وذلك بعد أن استهدفت إيران السفينة "إم/في إيفر لوفلي" (M/V Ever Lovely) في 25 حزيران/ يونيو بطائرة مسيرة انتحارية (هجومية ذات اتجاه واحد). وكانت سفينة الشحن التي ترفع علم سنغافورة تغادر مضيق هرمز على طول الساحل العُماني وقت وقوع الهجوم الإيراني".

وأضافت أن "هذا العدوان غير المبرر من قبل القوات الإيرانية ضد الشحن التجاري ينتهك بوضوح اتفاق وقف إطلاق النار. علاوة على ذلك، فإن سلوك إيران الخطير يقوّض حرية الملاحة، في وقت تتدفق فيه التجارة بشكل متزايد عبر هذا الممر التجاري الدولي الحيوي".

وأكدت أن "قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تواصل تقديم التنسيق والدعم للمرور الآمن للسفن التجارية التي تعبر المضيق. ولا يزال الجيش الأميركي متواجداً ويقظاً لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاقية مع إيران، والامتثال لها، وإنفاذها بالكامل".

تتمة..