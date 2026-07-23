قصف أميركي جديد يستهدف جزيرة قشم جنوبي إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، بأن صاروخين أميركيين أصابا منطقة بالقرب من قرية مسن بجزيرة قشم جنوبي البلاد.

وجاء القصف الجديد بعد ساعات من تعرض ساحل مدينة سوزة في جزيرة قشم لقصف أميركي مماثل.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الجوية الأميركية التي بدأت في 27 حزيران/ يونيو الماضي إلى 55 شخصاً، والمصابين إلى 629.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في حزيران/ يونيو الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في 8 تموز/ يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.