إيران: 55 قتيلاً و629 مصاباً في الهجمات الأميركية منذ 27 حزيران

دمار جراء قصف سابق في طهران (أ ب)

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مساء الخميس، أن عدد القتلى جراء الغارات الجوية الأميركية التي بدأت في 27 حزيران/ يونيو الماضي بلغ 55 شخصاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 629.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، حسين كرمانبور، في منشور عبر منصة "إكس"، إن من بين المصابين 46 امرأة و24 طفلاً ومراهقاً دون سن 18 عاماً، ومن بين الضحايا 6 نساء و3 أطفال ومراهقون دون سن 18 عاماً.

وأشار كرمانبور إلى أنه وحتى الآن، أجريت 52 عملية جراحية ولا يزال 36 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات.

از آغاز حملات هوایی آمریکا از ۶ تیرماه تا ساعت ۹ صبح اول مرداد، ۶۲۹ نفر مصدوم و ۵۵ نفر شهید شده‌اند. بین مصدومان ۴۶ زن و ۲۴ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال و در میان شهدا ۶ زن و ۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. تاکنون ۵۲ عمل جراحی انجام و ۳۶ نفر همچنان بستری‌اند.#وزارت_بهداشت — حسین کرمانپور Hossein.Kermanpour (@HKermanpour) July 23, 2026

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في حزيران/ يونيو الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في 8 تموز/ يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.