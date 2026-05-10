قبل المونديال.. تقرير عبري يكشف التوقيت "الاختياري" لضرب إيران

كشف إعلام عبري، يوم الأحد، عن توقعاته إزاء ما وصفه بـ"الجدول الزمني الاختياري" للهجوم على إيران في حال انهيار المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وعلى خلفية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب فوري للعودة إلى القتال. وفي الواقع، حسب قناة "I24NEWS"، الجيش متأهب منذ عدة أسابيع.

ووفقاً للتقرير، فالفجوات بين الولايات المتحدة وإيران كبيرة نوعاً ما، لكن جدول أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الوقت الحالي مزدحم للغاية.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بلاده، ومن المرجح أنه لن يرغب في الدخول في حرب قبل ذلك.

لذلك، على ما يبدو، وحسب التقرير، إذا حدث شيء ما في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يكون بين نهاية اللقاء يوم الاثنين من الأسبوع المقبل وبداية المونديال (كأس العالم).

وتبدأ منافسات كأس العالم 2026 (المونديال) يوم الخميس، 11 حزيران/ يونيو 2026، ومن المقرر أن تستمر البطولة حتى تاريخ 19 تموز/ يوليو 2026.

وإذا وقعت ضربة على إيران فمن المتوقع أن تكون "قصيرة ومؤلمة" تعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، لن يحدث ذلك على أيدي الأميركيين وحدهم، بل "بتعاون كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة"، وفق "I24NEWS".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال مساء اليوم الأحد، إن الرد الإيراني، بشأن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب "غير مقبول على الإطلاق".

وجاء موقف ترمب بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران سلمت ردها على المقترح الأميركي إلى الوسيط الباكستاني.

هذا وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قد كشفت مساء الأحد، جانباً من الرد الإيراني الذي سُلّم مؤخراً إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة أن طهران وضعت "إنهاء التصعيد في لبنان" و"حرية تصدير النفط" على رأس أولويات التفاهمات المقترحة، فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إلى أن الرد الإيراني لا يلبي مطالب واشنطن.