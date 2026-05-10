"تسنيم": الرد الإيراني ربط الاتفاق بوقف حرب لبنان ورفع قيود "أوفاك" النفطية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، مساء اليوم الأحد، جانباً من الرد الإيراني الذي سُلّم مؤخراً إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة أن طهران وضعت "إنهاء التصعيد في لبنان" و"حرية تصدير النفط" على رأس أولويات التفاهمات المقترحة لخفض التوتر في المنطقة.

وبحسب تقرير لوكالة "تسنيم" الايرانية فقد أفادت المصادر، بأن المقترح الإيراني يتضمن بنداً صريحاً يربط التوصل إلى أي اتفاق بوقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى أن طهران باتت تعتبر هذا الملف "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه في مسار المفاوضات الحالية.

كما اشترطت إيران تقديم ضمانات واضحة تضمن إنهاء العمليات العسكرية قبل المضي قدماً في أي تفاهمات مشتركة.

وفي الشق الاقتصادي، ركز الرد الإيراني على ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي بشكل شامل، مع التأكيد على النقاط الآتية:

إلغاء قيود (OFAC): طالبت طهران برفع القيود التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي على صادرات النفط.

الأصول المجمدة: شدد الرد على ضرورة تحرير الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج.

مضيق هرمز: نص المقترح على تكريس الإدارة الإيرانية للمضيق ضمن إطار التفاهمات الأمنية والملاحية المطروحة.

وبحسب المصادر، تدعو الرؤية الإيرانية إلى "إنهاء فوري للحرب" فور إعلان الاتفاق، يتبعه الدخول في مفاوضات تفصيلية لمدة 30 يوماً لمناقشة الحيثيات التقنية والقانونية.

كما اقترحت طهران آلية "خطوات متبادلة" تهدف إلى اختبار مدى جدية الإدارة الأميركية في تنفيذ التزاماتها قبل الانتقال إلى مراحل نهائية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكدت التقارير أن التواصل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمراً في إطاره "غير المباشر"، حيث يتم تبادل الرسائل والمذكرات "خطياً" عبر القناة الباكستانية، مما يعكس رغبة الطرفين في إبقاء مسارات التفاوض مفتوحة رغم تعقيدات المشهد الميداني.