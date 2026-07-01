قاليباف ينفي السماح بتفتيش المواقع المتضررة: تعهدنا على منشأتين فقط

شفق نيوز- طهران

نفى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، مساء الأربعاء، منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المواقع الإيرانية التي تضررت جراء القصف الأخير، مؤكداً أن هذا الإجراء محظور تماماً بموجب التشريعات والقرارات الوطنية النافذة.

وقال قاليباف في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الشورى أقر قانوناً يمنع بتاتاً السماح بالوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف وتضررت"، مبيناً أن "هناك قراراً مماثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني يصب في ذات الاتجاه القانوني الملزم".

وأضاف أن "إيران لا تقدم أي امتيازات تتجاوز مستويات الوصول التي حددها المجلس الأعلى للأمن الوطني، لافتاً إلى أن "القانون يمنح المجلس الأعلى حصراً صلاحية تحديد مستويات وإطار الوصول الخاص بعمل المفتشين الدوليين".

ولفت إلى أن "إيران تعهدت بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية تفتيش محطة بوشهر ومفاعل طهران البحثي"، مشدداً في الختام على أن "البلاد بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة الداخلية والالتفاف حول المرشد مجتبى خامنئي".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أكد الجمعة الماضي، أن طبيعة عمل الوكالة في إيران ستتحدد على ضوء نتائج المفاوضات الإيرانية الأميركية.

كما شدد غروسي في وقت سابق على أن استئناف عمليات التفتيش يمثل خطوة ضرورية لتعزيز مصداقية مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران والولايات المتحدة مؤخراً، معتبراً أن التحقق الميداني من أوضاع المنشآت النووية يعد عنصراً أساسياً لضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي.