في العراق والأردن وإسرائيل.. سفارات أميركا تدعو إلى الاستعداد لإغلاق الأجواء

شفق نيوز- الشرق الأوسط

حذرت الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، مواطنيها في الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني المعقد، مشددة على ضرورة الاستعداد لـ"إلغاء رحلات" و"إغلاق مجالات" جوية.

جاء ذلك في تحذيرات للسفارات الأميركية في العراق والأردن وإسرائيل تابعتها وكالة شفق نيوز، حيث دعت الأميركيين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو عبرها، ومراقبة المعلومات بشأن التهديدات واتباع التعليمات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف الكويت والبحرين والأردن وإقليم كوردستان ضمن الموجة الـ27 من عملية "نصر 2".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، قد أعربت في بيان مشترك، أمس الخميس، عن وحدة موقفها في إدانة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة على أراضيها، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تستند إلى تصعيد متواصل يستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 8 تموز/ يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 حزيران/ يونيو الماضي.

وجاء إعلان ترمب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.