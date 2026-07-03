فرنسا.. أكثر من ألفي حالة وفاة جراء موجة الحر

شفق نيوز- باريس

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، يوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات موجة الحر الأخيرة الى 2,025.

وقالت ريست في تصريحات صحفية، إن الارتفاع جاء للفترة ما بين 22 إلى 28 حزيران/ يونيو.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة "سانتي بوبليك فرانس" للصحة العامة، وهي الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا، عن زيادة نسبتها 29,1% في عدد الوفيات في فرنسا جراء موجة الحر، محذّرة في الوقت نفسه من أن هذا الرقم "ربما يكون أقل من الواقع".

وشهدت فرنسا في حزيران/ يونيو موجة حرّ قياسية استمرت 11 يوماً، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من المناطق.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي أن هذه الموجة الحارة غير المعتادة، بالإضافة إلى آثارها الكبيرة على صحة الإنسان والنظم البيئية والزراعة والبنية التحتية.

وشهدت مساحات واسعة من الغابات في فرنسا خلال الأيام الماضية حرائق كبيرة جراء ارتفاع درجات الحرارة.