غوتيريش: التصعيد في الخليج سيؤدي لعواقب كارثية

شفق نيوز- نيويورك

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الأحد، من أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في منطقة الخليج ستكون لها "عواقب كارثية" على شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي.

وأعرب غوتيريش في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، عن بالغ القلق إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على سفن في مضيق هرمز، والهجمات الأميركية على إيران، والهجمات الإيرانية على أهداف في البلدان المجاورة.

وشدد على ضرورة أن تتوقف جميع هذه الهجمات، داعياً الأطراف كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التصعيد، واتخاذ إجراءات فورية لخفض التوتر، كما جدد التأكيد على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.

وحث الأمين العام إيران والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات على وجه السرعة، ومعالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، تعرض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أدى إلى أضرار مادية، بالتزامن مع استهداف إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق اعتراض أهداف جوية معادية، بينما قالت طهران إنها استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أميركية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والأردن.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ سلسلة ضربات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، عقب هجوم للحرس الثوري على سفينة في مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب و"سنتكوم" استمرار حركة الملاحة في المضيق بشكل طبيعي.