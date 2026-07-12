الجيش الكويتي: هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف مراكز حدودية ومنصة نفطية

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء الأحد، تعرض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أدى إلى أضرار مادية، بالتزامن مع استهداف إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد سعود عبد العزيز العطوان، في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إن استهداف منصة الحفر الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية تسبب بأضرار مادية وإصابة أحد العاملين، الذي يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن الجهات المتخصصة باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار جاهزية القوات المسلحة واتخاذها جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق اعتراض أهداف جوية معادية، بينما قالت طهران إنها استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أميركية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والأردن.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ سلسلة ضربات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، عقب هجوم للحرس الثوري على سفينة في مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب و"سنتكوم" استمرار حركة الملاحة في المضيق بشكل طبيعي.