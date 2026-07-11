غزة.. 35 قتيلاً وجريحاً بهجمات إسرائيلية خلال 48 ساعة

قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة (أ.ف.ب)

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم السبت، مقتل 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1098 قتيلاً و3535 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 800 قتيل.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية الضربات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 73 ألفاً و221 قتيلاً، و173 ألفاً و643 إصابة.

ولفتت إلى إضافة 96 قتيلاً إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد "الشهداء" منذ بداية شهر حزيران/ يونيو.

وجددت الوزارة التأكيد على أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تشمل الخطة إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح ترمب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.