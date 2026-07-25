غزة.. اغتيال مسؤول أمني في حماس وإصابة آخر بغارات إسرائيلية

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، يوم السبت، مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر المقادمة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي دراجة هوائية كان يستقلها في منطقة الشيخ رضوان شمالي القطاع.

كما يشغل المقادمة، منصب رئيس لجنة طوارئ شمالي قطاع غزة، وهي واحدة من خمس لجان شكلتها حماس خلال الحرب لإدارة شؤون السكان والنازحين في مناطق القطاع، قبل أن تعلن مؤخراً حل هذه اللجان، وطالبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام لاستلام مهامها.

وفي السياق ذاته، استهدف الجيش الإسرائيلي مسؤولاً أمنياً آخر في جهاز الشرطة التابع لحماس، في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى لإصابته بجراح خطيرة.

وفي السياق ذاته، قُتل فلسطيني وأصيب آخر في قصف لمجموعة من الشبان في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بينهم صحفي.