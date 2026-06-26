غروسي: خفض تخصيب المواد النووية أو نقلها للخارج خيار متاح لإيران

شفق نيوز - متابعة

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة، أن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج يعدان من الخيارات المتاحة لإيران، وذلك تزامناً مع التفاهمات التي تجريها واشنطن مع طهران بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.

وأعرب غروسي، في تصريحات صحفية، عن أمله في زيارة إيران قريباً، مؤكداً في الوقت نفسه وجود اتفاق ينص على آلية واضحة لتفتيش المنشآت النووية.

وشدد غروسي على ضرورة عدم تعرض المنشآت النووية الإيرانية لأي هجوم، مشيراً إلى أن عمل الوكالة يقتضي التحقق مما تم التوصل إليه.

كما أعرب عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تُنقل منذ آخر تفتيش جرى عام 2025، حاثاً طهران على إثبات عدم سعيها لتصنيع سلاح نووي، معقباً: "وهنا يأتي دور وكالة الطاقة".