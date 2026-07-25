غداً.. قطر تستأنف الملاحة البحرية بالكامل

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت وزارة النقل القطرية، يوم السبت، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع النقل البحري والسفن اعتباراً من يوم غد الأحد.

ودعت الوزارة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إلى "الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية".

تعلن #وزارة_المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، اعتباراً من يوم الاحد الموافق 7/26 /2026.وتهيب الوزارة بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية. pic.twitter.com/kUyXY95ga5 — Ministry of Transport 🇶🇦 وزارة المواصلات (@MOTQatar) July 25, 2026

وكانت الوزارة قد أعلنت في 12 تموز/ يوليو الجاري تعليق الإبحار وجميع الأنشطة البحرية مؤقتاً، كإجراء احترازي، بسبب التوترات في المنطقة.

ولم يتضح ما إذا كان القرار يعني أنه سيسمح للسفن القطرية بعبور مضيق هرمز، في وقت تصر فيه إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، أن البند الخامس من مذكرة التفاهم بشأن مضيق هرمز واضح، وينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور المضيق، متهماً الولايات المتحدة الأميركية بانتهاك الاتفاقيات والسعي نحو تصعيد التوتر في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق نيران تحذيرية تجاه 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز "خارج المسار المحدد".

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في حزيران/ يونيو الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب المندلعة منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في 8 تموز/ يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.