عراقجي: لا عداء مع الجوار وطهران تتمسك بالكلمة الفصل في هرمز

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، التواصل المستمر مع دول المنطقة، فيما نفى وجود أي عداء بحقها.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية إن البند الخامس من مذكرة التفاهم الذي ينص على اتخاذ إيران الترتيبات اللازمة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال شهر.

وأضاف أن هذه الترتيبات تعني أن إيران هي التي تحدد المسار والممر الملاحي بما يضمن عودة حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب.

وأوضح عراقجي: "إذا كان من المقرر إضافة ممر جديد أو إلغاء آخر فينبغي أن يتم في إطار التشاور مع إيران ووفقاً للبند الخامس"، مبيناً أن المسار الذي حددته إيران استند إلى اعتبارات أمنية وسلامة ملاحية لأن المنطقة كانت مزروعة بالألغام.

كما أشار إلى أن الأميركيين كانوا يوجهون السفن بعيداً عن المسار الذي حددته إيران ويدفعونها عملياً إلى استخدام مسار آخر في مضيق هرمز.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الاستهدافات الإيرانية لما تقول عنه "مصالح أميركية" في دول المنطقة، بعد استهدافات أميركية لمدن إيرانية عدة.