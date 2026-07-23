غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف قطاع غزة (فيديو)

غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف قطاع غزة (فيديو) غارات إسرائيلية سابقة على غزة
2026-07-23T20:25:46+00:00

شفق نيوز- غزة

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، سلسلة غارات مكثفة على قطاع غزة بعد أن أصدر أوامر إخلاء لمناطق وسط وشمال القطاع، مع استمرار تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب تقارير إخبارية، فقد قصف الجيش الإسرائيلي مسجداً في منطقة مخيم البريج وسط القطاع، بعد أن أصدر أمر إخلاء للمنطقة المحيطة به.

كما قصف الجيش الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد إصدار أوامر إخلاء مماثلة، إذ تكتظ المنطقة بمدارس تؤوي آلاف النازحين، وخيام أقامها سكان تلك المنطقة التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها خلال الحرب.

وفي السياق ذاته، أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لمنشأة صناعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وشن سلسلة غارات أدت لتدميرها بالكامل، كما قصف منزلاً في شارع الجلاء وسط المدينة.

كما أصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من المربعات السكنية في مناطق عدة من مدينة غزة، ما أدى لموجة نزوح لسكان المنازل ومراكز الإيواء في تلك المنطقة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن "عمليات نزوح كبيرة تشهدها مناطق متفرقة من قطاع غزة نتيجة أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي، تمهيداً لاستهداف عدد من المباني والمنشآت في مناطق مختلفة".

وفي وقت سابق من مساء يوم الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين بعد قصف استهدف مستشفى اليمن السعيد، الذي تحول لمركز إيواء لآلاف العائلات الفلسطينية النازحة في شمال قطاع غزة.

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