غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف قطاع غزة (فيديو)

شفق نيوز- غزة

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، سلسلة غارات مكثفة على قطاع غزة بعد أن أصدر أوامر إخلاء لمناطق وسط وشمال القطاع، مع استمرار تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب تقارير إخبارية، فقد قصف الجيش الإسرائيلي مسجداً في منطقة مخيم البريج وسط القطاع، بعد أن أصدر أمر إخلاء للمنطقة المحيطة به.

لحظة قصف طيران الاحتلال "مسجد النور" في مخيم البريج، وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/xb0HzzyAnZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 23, 2026

كما قصف الجيش الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد إصدار أوامر إخلاء مماثلة، إذ تكتظ المنطقة بمدارس تؤوي آلاف النازحين، وخيام أقامها سكان تلك المنطقة التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها خلال الحرب.

#فيديو | تصاعد الدخان عقب قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/mSQLKVl2F4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2026

وفي السياق ذاته، أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لمنشأة صناعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وشن سلسلة غارات أدت لتدميرها بالكامل، كما قصف منزلاً في شارع الجلاء وسط المدينة.

صور | لحظة استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة pic.twitter.com/qrzyP1vd6z — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) July 23, 2026

كما أصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من المربعات السكنية في مناطق عدة من مدينة غزة، ما أدى لموجة نزوح لسكان المنازل ومراكز الإيواء في تلك المنطقة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن "عمليات نزوح كبيرة تشهدها مناطق متفرقة من قطاع غزة نتيجة أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي، تمهيداً لاستهداف عدد من المباني والمنشآت في مناطق مختلفة".

وفي وقت سابق من مساء يوم الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين بعد قصف استهدف مستشفى اليمن السعيد، الذي تحول لمركز إيواء لآلاف العائلات الفلسطينية النازحة في شمال قطاع غزة.