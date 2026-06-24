عون: مفاوضات لبنان وإسرائيل منفصلة عن اتفاق إيران وأميركا

شفق نيوز- بيروت

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأربعاء، أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل منفصلة عما صدر عن اجتماعات سويسرا بشأن الاتفاق بين إيران وأميركا.

وقال عون في تصريحات صحفية، إن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، مبينا، أن وقف النار يليه انسحاب إسرائيلي وانتشار للجيش وعودة الأهالي واطلاق الأسرى وبدء الإعمار.

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها، مشدداً على أن تصريح الرئيس السوري أحمد الشرع وضع حدّاً لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان.

ويأتي التصريح بعد ساعات من تأكيد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن وقف إطلاق النار في لبنان، لا يقل أهمية عن إنهاء الحرب على إيران.

ويوم أمس الثلاثاء، بدأت جولة المحادثات ‏الخامسة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية‎.‎

وجرى التمهيد لهذه المفاوضات المباشرة التي تُعقد على مدى ‏ثلاثة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن، عبر اتصالات مكثفة ‏لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع الجانب اللبناني، ‏بالتوازي مع جهود دبلوماسية قادها نائب الرئيس الأميركي جي ‏دي فانس لتثبيت التهدئة بين البلدين.‏