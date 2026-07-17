إعلام إيراني: انفجارات في قشم وبوشهر وسيريك وبندر عباس

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "مهر" إيرانية، مساء الجمعة، بوقوع انفجارات في مدن قشم وبوشهر وسيريك وبندر عباس جنوبي البلاد.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي دوي 3 انفجارات في منطقة بماني بمدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الجمعة، إطلاق جولة جديدة من الضربات ضد إيران في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (11:00 مساءً بتوقيت بغداد) وذلك لليلة السابعة على التوالي.

وتأتي هذه الأحداث المتسارعة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية، جراء استهدافات أميركية لمناطق إيرانية، ورد الحرس الثوري باستهداف مصالح أميركية في عدد من دول الخليج.