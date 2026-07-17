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    • الجيش الأميركي ينفذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران

    الجيش الأميركي ينفذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران طائرة أميركية مقاتلة (سنتكوم)
    2026-07-17T19:55:08+00:00

    شفق نيوز- واشنطن

    أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الجمعة، إطلاق جولة جديدة من الضربات ضد إيران في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (11:00 مساءً بتوقيت بغداد) وذلك لليلة السابعة على التوالي.

    وذكرت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "هذه الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

    إلى ذلك، أعلن الجيش الكويتي، مساء الجمعة، إصابة عدد من منتسبي قواته البرية جراء "عدوان إيراني" استهدف بمسيّرات منشآت ومعسكرات تابعة له، مؤكداً في الوقت نفسه اعتراض صواريخ باليستية ومسيّرات "معادية" داخل المجال الجوي الكويتي منذ الفجر.

    وتأتي هذه الأحداث المتسارعة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية، جراء استهدافات أميركية لمناطق إيرانية، ورد الحرس الثوري باستهداف مصالح أميركية في عدد من دول الخليج.

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