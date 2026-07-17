الجيش الأميركي ينفذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الجمعة، إطلاق جولة جديدة من الضربات ضد إيران في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (11:00 مساءً بتوقيت بغداد) وذلك لليلة السابعة على التوالي.

وذكرت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "هذه الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

إلى ذلك، أعلن الجيش الكويتي، مساء الجمعة، إصابة عدد من منتسبي قواته البرية جراء "عدوان إيراني" استهدف بمسيّرات منشآت ومعسكرات تابعة له، مؤكداً في الوقت نفسه اعتراض صواريخ باليستية ومسيّرات "معادية" داخل المجال الجوي الكويتي منذ الفجر.

بيان رقم (75)صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية، داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.وأضاف أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من… pic.twitter.com/NSrynUFMN7 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 17, 2026

وتأتي هذه الأحداث المتسارعة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية، جراء استهدافات أميركية لمناطق إيرانية، ورد الحرس الثوري باستهداف مصالح أميركية في عدد من دول الخليج.