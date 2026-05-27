إعلام عبري: استهداف قائد لواء غزة في حماس ونائبه

شفق نيوز- غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، باستهداف الجيش الإسرائيلي قائد لواء شمال غزة عز الدين البيك ونائب قائد لواء غزة عماد سليم.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس ونائبه".

من جانبها، ذكرت القناة 15 العبرية أن القصف الأخير شمالي القطاع استهدف اجتماعاً رفيع المستوى لقادة بحركة حماس، ضم كل من: عز الدين بيك (قائد لواء الشمال) وعماد أسليم (نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون).

وأشارت وسائل إعلام عربية إلى أن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت من موقع القصف 4 قتلى و15 إصابة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار، قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة.

وتم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، حيث يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة في ظل الظروف الميدانية الصعبة.