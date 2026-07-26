إعلام: اتصالات صينية لاستئناف المفاوضات الأميركية - الإيرانية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي مستقبلاً نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين - أرشيف

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عربية، مساء الأحد، بأن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد واستئناف الحوار بين أميركا وإيران.

وذكرت نقلاً عن مصادر رفيعة، أن اتصالات الصين تهدف لـ"إشراك دول الخليج وقوى إقليمية" لدعم الاستقرار طويل الأمد، مبينة أن الاتصالات الصينية تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين أميركا وإيران.

وأضافت أن اتصالات الصين تحاول التمهيد لمفاوضات أوسع بين أميركا وإيران حول النووي والعقوبات والأمن الإقليمي.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت الجمعة الماضي، أن الصين بدأت مساع دبلوماسية لوقف القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت ذاته الذي تقود فيه أطراف إقليمية ودولية مثل باكستان مساع للهدف نفسه.

وقالت إن تحركات بكين تهدف لاحتواء التصعيد العسكري الجاري مع دعواتها المتكررة لمنع اتساع رقعة الصراع.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أي تدخل أو دعم عسكري صيني لطهران، مؤكداً أن ذلك سيخلف عواقب وخيمة.