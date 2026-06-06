عراقجي رداً على عون: لم نتخذ لبنان ورقة مساومة

شفق نيوز- طهران

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي اعتبر أن إيران تستعمل لبنان كورقة مساومة على طاولة المفاوضات، داعياً إياها إلى الكف عن التدخل في شؤون بلاده.

وقال عراقجي في منشور على حسابه في إكس: "لو كان لبنان ورقة مساومة لتوصلنا لاتفاق مع واشنطن منذ فترة طويلة".

وأضاف أن "المرء قد يعتقد استناداً إلى تصريحات عون، أن إيران هي التي تحتل خُمس لبنان، وشرّدت ربع اللبنانيين، وتقوم بقصف بلاده يومياً" في إشارة إلى إسرائيل".

وختم قائلاً: "أنقذوا لبنان من عدوه الحقيقي، يا سيادة الرئيس".

ويأتي موقف عراقجي في وقت تتصاعد التوترات بين بلاده والولايات المتحدة، إثر تبادل الضربات بين الجانبين خلال الساعات الماضية.

وكان الرئيس اللبناني اعتبر في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي أن أن" أمس الجمعة أن طهران تستغل لبنان كورقة تفاوضية. وطالب إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده، قائلا "هذا ليس بلدكم، إنه بلدنا، وعملكم ليس التدخل في بلدنا"، مضيفا "شعبنا هو الذي يُقتل، وبيوتنا هي التي تُدمّر".

كما أكد أن حزب الله لا يمثل الشعب اللبناني بل الدولة هي التي تمسك بالقرارات السيادية، مضيفاً أن على الحزب أن يقتنع بألا حل سوى عبر التفاوض.