عبور ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز"، يوم الأربعاء، بعبور ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، وذلك قبل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن الجمعة.

وقال الموقع على منصة "إكس" إن "ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحملان اسمي ديونا وهيرو2، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معاً ما مجموعه 3.8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني". وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة.

ولفت الموقع إلى أن "هذه هي أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين".

وأوضح "تانكر تراكرز" أنه حلّل إشارات أجهزة الإرسال والاستقبال الآلية للسفن، وقارنها الثلاثاء بصور من أقمار اصطناعية.

وأعلنَت الحكومة الإيرانية، أمس الثلاثاء، أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية المفروض منذ نحو شهرين، قد رُفع، وذلك قبل توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة الجمعة.

وستوقّع الولايات المتحدة وإيران الجمعة في سويسرا مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز بالكامل، وتشكل نقطة انطلاق لشهرين من المفاوضات.