طهران تعلن استهداف سفينة عسكرية أميركية في خليج عُمان وواشنطن تنفي

شفق نيوز- طهران/ واشنطن

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء اليوم الأربعاء، باستهداف سفينة عسكرية أميركية قالت إنها كانت تضم "مركز قيادة وسيطرة" أثناء اقترابها من المياه الإقليمية الإيرانية في خليج عُمان.

في المقابل، نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) صحة هذه المزاعم، مؤكدة أنه لا توجد أي عملية استهداف أو هجوم على أي سفينة عسكرية أميركية في خليج عُمان، ومشددة على أن القوات الأميركية تواصل عملياتها بشكل طبيعي في المنطقة.

🚫 CLAIM: Iran is now claiming it has targeted a U.S. Navy destroyer in the Gulf of Oman.✅ TRUTH: Iran is lying. U.S. military assets at sea continue to fly, sail, and operate safely and unimpeded. pic.twitter.com/khuuHuun4u — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "سنتكوم"، تعطيل 6 سفن وتغيير مسار 125 منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وكانت واشنطن قد أعلنت استهداف ناقلة نفط ليلاً حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، وجزيرة قشم، وردّت إيران بصواريخ ومسيّرات على البحرين والكويت حيث أفيد عن قتيل و63 جريحاً، فيما وصفت السلطات الكويتية الاتّهام الإيراني باستخدام واشنطن لأراضيها وأجوائها بـ"الادّعاءات الباطلة".

ويأتي هذا التباين الأخير في الروايات في ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة في الممرات البحرية الاستراتيجية، خصوصاً في الخليج العربي وخليج عُمان، حيث تتكرر الاتهامات المتبادلة بشأن الحوادث البحرية والأنشطة العسكرية.