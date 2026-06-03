الجيش الأميركي: تعطيل وتغيير مسار 131 سفينة في الحصار على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الأربعاء، تعطيل 6 سفن وتغيير مسار 125 منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "يراقب بحار أميركي على متن المدمرة الأميركية (يو إس إس رافائيل بيرالتا) DDG 115 سفينة تجارية أثناء قيامها بدورية في بحر العرب في إطار إنفاذ الحصار الأميركي المفروض على إيران".

وأضافت أنه "حتى 3 حزيران/ يونيو، قامت قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بتغيير مسار 125 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن لضمان الامتثال".

A U.S. Sailor aboard USS Rafael Peralta (DDG 115) observes a commercial vessel as the ship patrols the Arabian Sea while enforcing the U.S. blockade against Iran. As of June 3, CENTCOM forces have redirected 125 commercial vessels and disabled 6 to ensure compliance. pic.twitter.com/zuXXA5ENG2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، العبرية، بأن أميركا أبلغت السلطات الإيرانية بأنها لن تفتح مضيق هرمز، قبل تسليمها مواقع اليورانيوم المخصب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد الأربعاء، أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني تسير بوتيرة سريعة.