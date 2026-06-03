واشنطن تبلغ طهران: لن يُعاد فتح مضيق هرمز قبل تحديد موقع "اليورانيوم"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بأن أميركا أبلغت السلطات الإيرانية بأنها لن تفتح مضيق هرمز، قبل تسليمها مواقع اليورانيوم المخصب.

وقالت الصحيفة إن "واشنطن أبلغت طهران أنها لن تفتح مضيق هرمز أو ترفع العقوبات، قبل معرفة موقع اليورانيوم المخصب".

وأضافت أن "واشنطن طالبت طهران بتوضيح مكان مخزون اليورانيوم المخصب قبل إعلان الاتفاق".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني تسير بوتيرة سريعة.

وأعرب ترمب، عن اعتقاده بأن الأوضاع "ستكون جيدة جداً" خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، منخرط في المحادثات الجارية بين الجانبين.

وأشار إلى إمكانية عقد لقاء معه في مرحلة لاحقة، متوقعاً في الوقت نفسه أن تشهد أسعار البنزين انخفاضاً بعد انتهاء الحرب الحالية.