ضربة أميركية تستهدف جنوبي إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجار في مدينة بندر عباس، وتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة سيريك، بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد.

كما سُمع دوي انفجارات قوية في جزيرة لاوان بالمحافظة نفسها، دون أن تتضح على الفور طبيعة الأهداف التي تعرضت لها.

ويأتي استهداف عدة مناطق في جنوب إيران بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن بدء هجوم أميركي محتمل على أهداف إيرانية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان توعد إيران بأنها ستتلقى ضربات هذه الليلة، وأضاف أن قوات أميركية "قد تسيطر" على جزيرة خرج.

كذلك ألمح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى أن بلاده قد تهاجم إيران الليلة، وأشار إلى أن إيران "وعدت بالتوقف عن استهداف السفن، لكن ما حدث قبل 24 ساعة هو أنهم عادوا لإطلاق النار"، وهدد برد قوي إذا قصف الإيرانيون السفن في مضيق هرمز.

وقال إن التحرك العسكري الأميركي سيتواصل ما لم تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن، وذكّر طهران بأن الاتفاق معها يقضي بعدم استهداف السفن، وأنها تدرك أن ترمب يريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً، وإن حاولت إغلاقه "فستواجه رداً عسكرياً أميركياً قوياً".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء نقلت "هيئة البث" العبرية عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تتوقع أن تستمر الهجمات الأميركية على إيران لعدة أيام متتالية.

وأشارت إلى أن تبادل إطلاق النار بين البلدين يتركز حالياً حول مضيق هرمز.

وذكرت الهيئة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجريا محادثات مباشرة حول التوترات مع إيران.