صاحب مذكرة توقف نتنياهو.. إيقاف كريم خان عن ممارسة المحاماة في بريطانيا

شفق نيوز- لندن

أعلن مجلس معايير المحامين البريطاني، يوم الجمعة، ‌إيقاف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان مؤقتاً عن ممارسة المهنة.

وذكر المجلس في بيان، أن "لجنة الإيقاف المؤقت يجب أن تنظر في قرار الإيقاف خلال ⁠جلسة استماع تُعقد في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة، بموجب اللوائح التنفيذية لمجلس معايير ‌المحامين".

وأضاف، ان "الإيقاف سيسري فوراً".

وينفي خان، ⁠البالغ من العمر 56 عاماً، التهم الموجهة إليه.

وكان خان يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية ⁠الدولية قبل أن توقفه المحكمة عن العمل في الثامن من حزيران/ يونيو على خلفية اتهامات بـ"سوء السلوك الجنسي".

وشغل كريم خان، منصب أول رئيس ومستشار خاص لـ"فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش" (يونيتاد) في العراق بين عامي 2018 و2021.

وتصدّر خان، الذي استُبعد من الترافع في القضية الأبرز للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، عناوين الصحف عندما أصدر مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية حرب غزة.

وكان خان من بين أوائل من فرضت عليهم الولايات المتحدة (حليفة إسرائيل) عقوبات، معربة عن استيائها من مذكرتَي التوقيف.

وتنحى خان تنحى مؤقتا عن مهامه في أيار/ مايو 2025، بانتظار نتائج التحقيق. وتعدّ هذه الإجراءات غير مسبوقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، مما دفع جمعية الدول الأطراف إلى استحداث قواعد جديدة للتعامل مع هذه الحالة.

وبتاريخ 9 حزيران/ يونيو الجاري، أفادت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة ‌الجنائية الدولية، بتعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بـ"التحرش الجنسي" وُجهت إليه.