إصابة 5 جنود أميركيين بسقوط حطام باليستي إيراني على قاعدة عسكرية في الكويت

شفق نيوز- الكويت

أفادت وكالة "بلومبرغ"، يوم السبت، بأن إيران أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "فاتح-110" باتجاه الكويت، حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي الكويتية من اعتراضه وتدميره في الجو، خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت بلومبرغ، عن مصادر قولها إن حطام الصاروخ سقط داخل قاعدة (علي السالم الجوية) شمال غربي الكويت، ما أدى إلى إصابة خمسة أميركيين بجروح طفيفة، بينهم جنود ومتعاقدون عسكريون.

كما تسبب الحطام في إلحاق أضرار جسيمة بمسيرتين من طراز "MQ-9 ريبر"، إذ دمرت إحداهما بالكامل وتعرضت الأخرى لأضرار هيكلية بالغة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقا محتملا لتمديد الهدنة الهشة ووقف إطلاق النار القائم بين الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل/نيسان الماضي.