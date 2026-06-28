إصابات في السويد بسبب صاعقة

شفق نيوز- ستوكهولم

أعلنت السلطات الصحية في السويد، يوم الأحد، إصابة عدد من الأشخاص، أحدهم بحالة خطرة، جراء صاعقة ضربت شجرة في مدينة ملاهي توسيليلا سومارلاند في منطقة سكانيا جنوبي البلاد.

وقالت إدارة مدينة الملاهي في صفحتها عبر فيسبوك: "شهدت توسيليلا اليوم عاصفة رعدية عنيفة، تسببت في عدة صواعق مباشرة على المدينة الترفيهية. ونتيجة لذلك، أُصيب عدد من الأشخاص".

وأكدت السلطات الصحية المحلية لاحقاً نقل امرأة تبلغ 45 عاماً مصابة "بجروح خطرة" إلى المستشفى.

ونُقل شخصان آخران إلى المستشفى بسيارة إسعاف، بينما تلقى شخصان بالغان وخمسة أطفال العلاج.

وأفادت سلطات منطقة سكانيا في بيان بأن "الجميع أصيبوا بشكل طفيف".

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية أن إدارة مدينة الملاهي كانت تتوقع العاصفة وتأكدت من خلو الألعاب والأحواض في المنتزه المائي من الزوار.

وضربت صاعقة شجرة، وتعرضت مجموعة من المارة بالقرب منها لإصابات جراء سقوط أغصان.

وأصدر المعهد السويدي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، الأحد، تحذيرات من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في معظم أنحاء جنوب السويد.