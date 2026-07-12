سوريا.. غرق عبّارة تقل 35 شخصاً وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين

شفق نيوز- دمشق

شهد نهر الفرات في مدينة دير الزور، فجر اليوم الأحد، حادثة غرق عبّارة نهرية كانت تقل أكثر من 35 مدنياً، إثر اصطدامها بأحد الجسور الحربية المؤقتة المقامة فوق النهر، ما أسفر عن سقوط ركابها في المياه، وسط استمرار عمليات البحث عن عدد من المفقودين.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ سارعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، بالتنسيق مع الأهالي وفرق الاستجابة التابعة لوزارتي الصحة والدفاع، حيث باشرت عمليات انتشال العالقين والبحث عن المفقودين.

وأضافت أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج أكثر من 15 شخصاً من مياه النهر، في حين ما تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة، دون إعلان حصيلة نهائية للضحايا أو المفقودين حتى الآن.

من جانبه، قال مدير المشفى الوطني في دير الزور، عبيدة عبد الرزاق، إن المشفى استقبل طفلين فارقا الحياة، إضافة إلى سبعة مصابين جراء الحادث، تلقوا الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وفي السياق أعلنت فرق الإنقاذ أنها تمكنت من التعرف على هوية عدد من الأشخاص الذين جرى إنقاذهم أو انتشالهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين في ظل ظروف ميدانية معقدة.

وتُعدّ العبّارات النهرية وسيلة التنقل الرئيسية بين ضفتي نهر الفرات في عدد من مناطق دير الزور، نتيجة خروج العديد من الجسور عن الخدمة بفعل الأضرار التي لحقت بها خلال السنوات الماضية، رغم ما تنطوي عليه هذه الوسيلة من مخاطر، بالتزامن مع استمرار أعمال إعادة تأهيل بعض الجسور المتضررة.

وفي 16 حزيران الماضي، فُقد طفل (10 أعوام) أثناء السباحة قرب جسر مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، ولا تزال عمليات البحث عنه مستمرة، بحسب مصادر محلية.

وأثار الحادث حينها حالة من الاستياء بين السكان، الذين تحدثوا عن نقص مراكز الدفاع المدني وغياب فرق إنقاذ متخصصة قريبة من المنطقة، بما يحد من سرعة الاستجابة للحوادث.

وسبق ذلك، في الثالث من حزيران، حادث غرق ثلاثة أطفال في أحد فروع نهر الفرات بمدينة دير الزور، حيث جرى انتشال طفلين، توفيت إحداهما.

كما شهد الثاني من حزيران حادثتي غرق منفصلتين، أسفرت الأولى عن وفاة طفلة قرب جسر مدينة العشارة، فيما توفي شاب غرقاً في مياه الفرات قرب محطة “البوبدران” شرقي دير الزور، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من انتشال جثمانه ونقله إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات.