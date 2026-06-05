إسرائيل تلوح بتوسيع العمليات في لبنان ونتنياهو يفضل المسار الدبلوماسي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء اليوم الجمعة، الاستعداد لتوسيع العمليات في لبنان، وعرض الخطط الخاصة بذلك على المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان.

وذكر نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر: "نفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان والرئيس الأميركي دونالد ترمب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات".

وأضاف نتنياهو، أن "اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي"، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

من جهته، قال زامير: "إذا كان بالإمكان التوصل لوقف إطلاق نار مع لبنان بشروط مقبولة فالأفضل الآن لا بعد شهر".

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لرؤساء البلدات الشمالية: "عرضنا على المستوى السياسي خططاً لتوسيع عملياتنا في لبنان"، مشيراً إلى أن "المنطقة الحدودية وصولاً إلى الليطاني ستكون خالية من حزب الله".

وتابع زامير، أن "الخطوة التالية بلبنان تحددها القيادة السياسية ومستعدون لتوسيع عملياتنا".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن "المؤسسة الأمنية لم تتلق للآن تعليمات لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".