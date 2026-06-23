رئيس الوزراء الباكستاني: جهات تخريبية تسعى لإفشال التفاهم "الأميركي الإيراني"

شفق نيوز- إسلام آباد

قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم الثلاثاء، إن هناك جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح شريف في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "هناك دولاً تريد عرقلة الاتفاق وأقول إنه لا يمكن لها امتلاك صواريخ باليستية دون إيران".

وبيّن أن "مذكرة التفاهم لم تتطرق إلى موضوع الصواريخ الباليستية الإيرانية، ولا يمكن قبول ازدواجية المعايير وغير معقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران".

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "كان يمكن للحرب أن تدمر كل شيء، ونشيد بدعم قادة دول المنطقة للتوصل إلى السلام، ونأمل أن تؤدي مذكرة التفاهم إلى السلام في المنطقة بأكملها".

وتابع أن "التقدم الذي تحقق ما كان ليحدث دون دعم عدد من دول المنطقة، وأشكر أمير قطر وولي العهد السعودي والرئيسين التركي والمصري على دعمهم التوصل إلى السلام".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني: "نود أن نواصل دورنا حتى يتحقق سلام دائم، ورسالتي للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن بلاده توصلت لوقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم وحفظت كرامتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تمسك بلاده بالتنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن ذلك سيتم في إطار القوانين الدولية وحقوق الشعب الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، ترتيبات جديدة للإشراف على جولات التفاوض المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة، بمشاركة قطر وباكستان كوسيطين في العملية التفاوضية.

وكان آبادي قد أعلن في وقت سابق اختتام المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية، والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، تقرر تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى المراقبة والتنفيذ.

وكان الوسطاء قد أعلنوا، الأحد الماضي، اختتام الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتوصل إلى خارطة طريق تستهدف إبرام اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام المقبلة.

كما اتفقت الأطراف، وفق بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتح قناة اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.