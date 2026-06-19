رغم تنظيفه بـ15 مليون دولار.. "الطحالب" تحرج ترمب وتغزو نصب لنكولن

شفق نيوز- واشنطن

بعد أقل من أسبوعين على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اكتمال أعمال التجديد لقاع الحوض المحيط بنصب لنكولن التذكاري بكلفة ناهزت 15 مليون دولار، بدأت طبقة الطلاء في القاع تتقشر.

وشوهدت طبقات الطلاء في المياه التي راحت تميل إلى اللون الأخضر بسبب "الطحالب"، علماً أن تنظيف هذا الحوض وتجديده شكل أحد المشاريع المفضلة لترمب. ففي نيسان/ أبريل الماضي، أكد أنه سينظف الحوض الضخم خلال أسبوع واحد وبتكلفة تقارب مليون دولار.

لكن بعد عدة أسابيع وأكثر من 15 مليون دولار، يبدو أن المشروع يواجه مشكلات.

فمساء يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، أن "تقنية الفقاعات النانوية المتقدمة نجحت بشكل كبير في القضاء على الطحالب" التي عانى منها الحوض لسنوات دون حل.

وأضافت، أن "مياه الحوض باتت صافية كالكريستال"، لافتة إلى أن "فريق خدمة المتنزهات الوطنية يعمل على شفط الطحالب الميتة التي تستقر في قاع بعض أجزاء الحوض تماماً كما ترقد البحرية الإيرانية المدمرة في قاع الخليج العربي".

إلا أن الحوض بدا أمس الخميس، مليئاً بالأوساخ والمياه الخضراء المشبعة بالطحالب، وفق ما أفادت شبكة "أي بي سي".

كما لفتت الشبكة، إلى بروز مشكلة جديدة، إذ بدا أن الطلاء "الأزرق" بدأ يتفكك ويتقشر جزء منه من قاع الحوض.

وكانت الطحالب قد انتشرت أواخر الأسبوع الماضي، بعد أيام فقط من اكتمال أعمال التجديد، ما حوّل لون الحوض من أزرق داكن إلى أخضر عكر.

في حين أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية لشبكة "CNN" حينها أن السبب يعود لطحالب ما زالت فيه.

وأضاف المتحدث، أن الوزارة استخدمت كلاً من معالجة بيروكسيد الهيدروجين وتقنية الأوزون عبر الفقاعات النانوية، للتخلص من تكاثر الطحالب الذي شوّه المعلم وأثر على إطلاق مشروع التجديد.

يذكر أن عقود إعادة تأهيل سطح الحوض كانت قد مُنحت دون طرحها في مناقصة تنافسية، بحجة أن اقتراب احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة خلق "حاجة ملحة وغير اعتيادية".

وكان الحوض التاريخي قد جرى تفريغه وإعادة تأهيله ضمن عقد بقيمة 14.7 مليون دولار، وذلك في إطار خطط ترامب الواسعة لإعادة تشكيل العاصمة الأميركية، والتي تشمل هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لإفساح المجال أمام قاعة احتفالات جديدة، وبناء قوس ضخم قرب مقبرة أرلينغتون الوطنية، التي تُخلّد قتلى الحروب الأميركيين وشخصيات بارزة أخرى.