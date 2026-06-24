رغم اتفاق وقف النار.. قتيلان بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، عصر الأربعاء، مقتل شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفررمان جنوبي البلاد.

كما أكدت مصادر أمنية وطبية لبنانية، أن الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في جنوب لبنان، قتلت شخصين على الأقل.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد، من بدء جولة المحادثات ‏الخامسة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية‎.‎

وفي وقت سابق من اليوم، عدّ رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وقف إطلاق النار في لبنان، لا يقل أهمية عن إنهاء الحرب على إيران.

من جهته أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل منفصلة عما صدر عن اجتماعات سويسرا بشأن الاتفاق بين إيران وأميركا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد أمس الثلاثاء، بقاء قواته في "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، "ما دام ذلك ضرورياً، لحماية سكان الشمال والإسرائيليين".

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية، صدرت أمس الثلاثاء، فقد قتل 4192 شخصاً وأصيب 12171 آخرون منذ التصعيد الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/ مارس الماضي.