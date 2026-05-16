حزب الله يعتبر أي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل "انحرافاً خطيراً"

اعتبر حزب الله اللبناني، يوم السبت، أي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل "انحرافاً خطيراً" ومخالفة "صريحة وفاضحة" للدستور اللبناني، داعياً السلطة اللبنانية إلى التعاون في إطار الإجماع الوطني لتحقيق الثوابت الوطنية.

وذكر الحزب في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن تعامل السلطة اللبنانية مع إسرائيل "مخالفة صريحة وفاضحة للدستور"، وأي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل هو "انحراف خطير".

ورأى أن قبول لبنان بالمفاوضات المباشرة يعزز المكتسبات الإسرائيلية، وإذا وقعت السلطة اللبنانية اتفاق سلام مع إسرائيل فهي بذلك تكون قد "انجرفت بعيداً".

وأكد حزب الله: "نرفض بالكامل أي إملاءات وضغوطات ووصايات خارجية أميركية، كما نرفض أن يفرض على لبنان مسار ومصير يتعارض مع الثوابت".

ودعا حزب الله، السلطة اللبنانية إلى عدم الذهاب بعيداً في "خيارات منحرفة"، كما دعاها إلى التعاون في إطار الإجماع الوطني لتحقيق الثوابت الوطنية.

واتفق لبنان وإسرائيل، أمس الجمعة، خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً وكذلك على عقد جولة رابعة بهدف التوصل إلى "اتفاق سلام" بين الجانبين.