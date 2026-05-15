لبنان وإسرائيل.. تمديد وقف النار وموعد جديد لاستئناف المباحثات

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، مخرجات الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي عقدت في واشنطن على مدى يومين، مشيرة إلى أنها أسفرت عن تمديد اتفاق وقف "الأعمال العدائية" بين الجانبين، وتحديد موعد الجولة الرابعة.

وذكرت الخارجية الأميركية بحسب ما نقلته وسائل إعلامية تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه تقرر تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوماً إضافية لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم.

وأضافت الخارجية الأميركية، أن المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان سيُستأنف مجدداً يومي 2 و3 حزيران/ يونيو المقبل.

وأعلنت إطلاق مسار أمني بين إسرائيل ولبنان في مبنى البنتاغون يوم 29 أيار/ مايو الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتعزيز الترتيبات الأمنية على الحدود.

وتابع البيان الأميركي أن واشنطن تأمل بأن تساهم هذه المناقشات في "تحقيق سلام مستدام بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما ووحدة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول الحدود المشتركة".

وكان لبنان وإسرائيل قد استأنفا، الجمعة، جولة المحادثات الجديدة بينهما في يومها الثاني في واشنطن، رغم تصاعد العنف مجدداً مع شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على الأراضي اللبنانية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوبي وجنوب شرقي لبنان أسفرت عن مقتل 55 شخصاً خلال الـ48 ساعة الماضية، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 17 نيسان/ أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المواطنين الذين قُتلوا منذ بدء التصعيد في 2 آذار/ مارس الماضي بلغ 2951 قتيلاً، بالإضافة لـ8988 جريحاً.