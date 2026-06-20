حزب الله عن التصعيد الأخير مع إسرائيل: تسعى لاحتلال مرتفعات علي الطاهر

شفق نيوز- بيروت

كشف قيادي في حزب الله اللبناني، يوم السبت، عن أسباب التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان، رغم الاتفاق الأميركي الإيراني، والذي نص على وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال القيادي في حزب الله لشبكة "الجزيرة"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى احتلال مرتفعات علي الطاهر والإمساك بأوراق ضغط على لبنان".

وأضاف القيادي، أن "تصعيد إسرائيل يسعى أيضاً إلى تكريس حرية الحركة خارج إطار الاتفاق الإيراني - الأميركي".

ولفت القيادي، إلى أن "حزب الله يمارس حقه في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، من موقع الدفاع لإجبار العدو على الالتزام بوقف إطلاق النار".

وتواصلت الغارات الإسرائيلية صباح اليوم السبت، على مناطق متفرقة من جنوب ووسط لبنان، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 13 آخرين بينهم أطفال ونساء على الرغم من اتفاق تعليق الحرب بين الطرفين الذي أعلن يوم أمس.

في حين رأى أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم أمس الجمعة، أن لبنان تمر في أخطر مرحلة ومشروع مؤامرة يمكن أن يواجه مستقبل البلاد، مشيراً إلى أن هذا المخطط هدفه إنهاء المقاومة في لبنان بالكامل عبر الحرب والتدمير.