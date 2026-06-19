تقارير أميركية: البنتاغون أبلغ الكونغرس حاجته لنحو 80 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب مع إيران

شفق نيوز - واشنطن

أفادت شبكة "CBS" الإخبارية الأميركية، يوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب أطلعت قادة الكونغرس على التفاصيل الفنية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران يوم الأربعاء الماضي لإنهاء الحرب بين البلدين.

وبالتزامن مع هذه الإحاطة، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت المشرّعين بحاجة (البنتاغون) إلى موازنة ملحقة تُقدر بنحو 80 مليار دولار؛ لتغطية النفقات العسكرية والعملياتية الإضافية التي تكبدتها القوات الأمريكية خلال فترة الصراع مع طهران.