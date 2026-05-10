ترمب يعلن رفضه "الكامل" للرد الإيراني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأحد، إن الرد الإيراني، بشأن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب "غير مقبول على الإطلاق".

وكتب ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "لقد قرأتُ للتو الرد الصادر عن ما يُسمّى بـ(ممثلي) إيران. لا يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقاً شكراً لاهتمامكم بهذه المسألة".

وجاء موقف ترمب بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران سلمت ردها على المقترح الأميركي إلى الوسيط الباكستاني.

وأكد مسؤولون باكستانيون مشاركون في المحادثات أنهم تلقوا الرد الإيراني وأرسلوه إلى الولايات المتحدة.

هذا وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قد كشفت مساء الأحد، جانباً من الرد الإيراني الذي سُلّم مؤخراً إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة أن طهران وضعت "إنهاء التصعيد في لبنان" و"حرية تصدير النفط" على رأس أولويات التفاهمات المقترحة، فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إلى أن الرد الإيراني لا يلبي مطالب واشنطن.