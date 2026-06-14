ترمب يعلق على قصف الضاحية: اتفاق السلام قريب وعلى الجميع وقف الهجمات

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر اليوم الأحد، أن التوصل إلى الاتفاق مع إيران قريب جداً ليجلب السلام إلى المنطقة، بما في ذلك لبنان، مشدداً على ضرورة أن لا تكون أي هجمات أخرى من جانب إسرائيل في أي مكان في لبنان، كما يجب أن لا تكون هناك أي هجمات أخرى من جانب أي طرف آخر، بما في ذلك حزب الله، ضد إسرائيل.

وذكر ترمب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الهجوم الذي وقع صباح اليوم على بيروت ما كان ينبغي له أن يحدث، لا سيما في هذا اليوم المميز الذي بات يفصلنا فيه القليل جداً عن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وأضاف، أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، ولكن الهجوم الذي كانت ترد عليه كان صغيراً جداً وغير ذي مغزى، ولم يُصب أو يُجرح أو يُقتل فيه أحد، ولا ينبغي له أن يعرقل هذه العملية المهمة.

وأكد، إننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجلب السلام إلى المنطقة، بما في ذلك لبنان، ويتعين على جميع الأطراف التراجع.

وتابع، يجب ألا تكون هناك أي هجمات أخرى من جانب إسرائيل في أي مكان في لبنان، ولكن يجب أيضاً ألا تكون هناك أي هجمات أخرى من جانب أي طرف آخر، بما في ذلك حزب الله، ضد إسرائيل.

وختم الرئيس الأميركي التدوينة بالقول: يمكن أن تكون هذه بداية لسلام طويل وجميل — دعونا لا نُفسد الأمر.

وشنّت إسرائيل، الأحد، غارات على ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص؛ رداً على ما قالت إنها ضربات شنها حزب الله على شمال إسرائيل.

في المقابل، حذرت إيران، الأحد، من أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية "لن تبقى بلا رد".

وعلى إثر ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إنه يستعد لهجوم إيراني محتمل "خلال الساعات القريبة"، ولم يحدد الجيش الجهة أو الموقع الذي سيُنفذ منه الهجوم المرتقب.