غارة الضاحية ترفع التوتر.. حزب الله ينعى قيادياً وإيران تتوعد بالرد

شفق نيوز- بيروت

تصاعدت ردود الفعل عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفيما توعدت إيران بالرد على الهجوم، أعلن حزب الله مقتل أحد قيادييه، بالتزامن مع سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وقال مقر خاتم الأنبياء في إيران، إن "الجرائم التي تُرتكب بحق الضاحية الجنوبية لن تبقى من دون رد"، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الغبيري.

كما وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد ‏قاليياف، الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، بأنه يعني "عدم التزام الأطراف بالاتفاق، ما يؤدي لاستحالة مواصلة المسار، وأنه يظهر عدم رغبة أميركا بالوفاء بالتزاماتها أو عدم قدرتها".

من جهته، أعلن حزب الله رسمياً مقتل القيادي حسين علي عيسى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام مقربة من الحزب بمقتل القيادي علي دقدوق إثر اشتباكات وقعت يوم أمس مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ميدانياً، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بلغت ثلاثة قتلى و15 جريحاً.

وفي تطور متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية مسبقاً بنيتها تنفيذ الضربة في بيروت قبل شنها.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق أن الغارة استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مؤكدة أنها جاءت رداً على ما وصفته بالتهديدات والهجمات الموجهة ضدها، في وقت تشهد فيه الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصعيداً متواصلاً منذ أيام.