ترمب: إيران طلبت اجتماعاً وسيعقد غداً في قطر

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً".

وأضاف أن "إيران طلبت عقد اجتماع، وسيُعقد غداً في الدوحة"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

هذا وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وقال المصدر، بحسب وكالة "رويترز"، إن الفرق الفنية مكلفة بمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الوسطاء أنشأوا قنوات اتصال خاصة لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد بين الطرفين.